https://static.news.ru/photo/b0ecd428-9ee5-11e9-b80a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Светлана Латынина/ТАСС

Специалисты Роспотребнадзора не фиксировали в зоне наводнения в Иркутской области вспышек заболеваний.

По данным ведомства, санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях оценивается как стабильная.

Уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано, — говорится в сообщении .

В Роспотребнадзоре отметили, что специалисты продолжают проводить необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. В общей сложности на территории трёх районов, пострадавших от паводка, работают 44 прививочные бригады.

Также лаборатория ведомства осуществляет контроль качества питьевой воды, продуктов питания и готовых блюд в пунктах временного размещения.

Ранее News.ru писал, что медики Центрального военного округа (ЦВО) за сутки привили от гепатита А и брюшного тифа 125 пострадавших при наводнении жителей города Тулуна Иркутской области. Всего было доставлено две тысячи вакцин.