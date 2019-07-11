Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что слабоалкогольные тонизирующие напитки с содержанием кофеина запрещены ради сохранения здоровья населения России.
Данный запрет направлен прежде всего на охрану жизни и здоровья человека и на решение важных социальных проблем. В то же время запрет на производство данной алкогольной продукции в целях вывоза за пределы территории Российской Федерации не предусмотрен, — сказали в ведомстве.
Ранее Евразийская экономическая комиссия подготовила проект, обязывающий РФ восстановить производство и оборот энергетиков.
Запрет на слабоалкогольные тонизирующие напитки введён 1 января 2018 года.
Как сообщал News.ru, российское Министерство здравоохранения не выявило причин для снятия запрета на алкоэнергетики. Наоборот, ведомство подчеркнуло негативное влияние подобных напитков на здоровье человека.