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Заместитель директора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук Владимир Семёнов считает, что прогноз климатологов из Швейцарии является «экстремальным». По его словам, температура к 2050-му в Москве повысится максимум на 3 °C, а не на озвученные европейскими учеными 5,5 °C.

Самый тёплый месяц года у нас июль, за последние 100 лет температура повысилась примерно на 2,5 градуса, максимум на три. Последние 30 лет температура росла наиболее сильно. Такие прогнозы могут...