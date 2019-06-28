https://static.news.ru/photo/38b75bce-9b00-11e9-8b96-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Эксперты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) совместно с коллегами из Казахстана провели мониторинг в трансграничном природном очаге чумы на территории Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятия являются частью программы российского Правительства по снижению рисков завоза и распространения чумы из природных очагов. Отмечается, что при проведении обследования использовалась мобильная микробиологическая лаборатория экспресс диагностики на базе автомобиля ГАЗ-33027, которую ранее Роспотребнадзор передал в дар Республике.

В ходе мониторинга современным российским методикам лабораторной диагностики был обучен ряд специалистов научных учреждений Роспотребнадзора и их коллег из Казахстана. Учёные провели свыше 850 комплексных исследований биологических материалов и проб окружающей среды.

Подобные обучающие мероприятия и исследования, проводимые Роспотребнадзором совместно с казахстанской стороной, позволяют контролировать эпидемиологическую ситуацию по чуме и другим опасным для человека инфекционным болезням на евразийском пространстве и не допускать возникновение вспышек на трансграничных территориях, – говорится в сообщении ведомства.

Как ранее писал News.ru, в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии случаев заболевания бубонной чумой россиян в Монголии. В мае 17 российских туристов не могли покинуть территорию Монголии из-за введения карантина в связи с выявлением двух случаев заболевания чумой.