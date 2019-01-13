Роспотребнадзор изъял из продажи более ста тонн икры

https://news.ru/storage/news/3aee60a542395c3a0eb0d869202369ff/5f4e40ff-52b9-4921-99da-5451761964dc_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Роспотребнадзор усилил контроль за продажей икры ценных пород рыб. По результатам проверки в новогодние праздничные дни в российских торговых точках было изъято 125,6 тонны икры.

Пищевой продукт не соответствовал маркировке, кроме того, у продавцов не было товаросопроводительных документов, подтверждающих качество продукции.

Восемь материалов дел было направлено в Следственный комитет, всего составлено свыше 500 протоколов об административных нарушениях, закрыто 955 несанкционированных мест торговли, а общая сумма штрафов превысила 1,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее Роспотребнадзор призвал не доверять сообщениям в соцсетях и мессенджерах о якобы заражённых гриппом мандаринах. Если у потребителей возникнут сомнения в качестве продуктов питания, в том числе и мандаринов, им посоветовали обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора для принятия мер. В ведомстве подчеркнули, что проводят оценку качества и безопасности всех фруктов, главное — не покупать их в неустановленных местах торговли, писал News.ru.