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Роспотребнадзор изъял из продажи более ста тонн икры

Zamir Usmanov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Роспотребнадзор усилил контроль за продажей икры ценных пород рыб. По результатам проверки в новогодние праздничные дни в российских торговых точках было изъято 125,6 тонны икры. 

Пищевой продукт не соответствовал маркировке, кроме того, у продавцов не было товаросопроводительных документов, подтверждающих качество продукции. 

Восемь материалов дел было направлено в Следственный комитет, всего составлено свыше 500 протоколов об административных нарушениях, закрыто 955 несанкционированных мест торговли, а общая сумма штрафов превысила 1,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 

Ранее Роспотребнадзор призвал не доверять сообщениям в соцсетях и мессенджерах о якобы заражённых гриппом мандаринах. Если у потребителей возникнут сомнения в качестве продуктов питания, в том числе и мандаринов, им посоветовали обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора для принятия мер. В ведомстве подчеркнули, что проводят оценку качества и безопасности всех фруктов, главное — не покупать их в неустановленных местах торговли, писал News.ru.


#НАРУШЕНИЯ #РОСПОТРЕБНАДЗОР #штрафы #икра #краснаяикра
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