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Роспотребнадзор хочет защитить геном россиян

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Сведения о биоматериале человека могут войти в перечень персональных данных жителей РФ, среди которых уже есть фамилия, имя, отчество и отпечаток пальца. Соответствующий законопроект разработал Роспотребнадзор.

«Законопроектом предусматривается установление в качестве предмета защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала, который содержит геномную информацию, позволяющую получить о нем дополнительные сведения», — говорится в пояснительной записке к документу, который опубликован на портале нормативно-правовых проектов. 

Там отмечается, что подобная норма уже действует в Соединённых Штатах, Австралии и странах Евросоюза.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов заявил, что военные США пытались собрать биологические материалы россиян. Больше всего их интересовали жители Северного Кавказа, писал News.ru.


#РОСПОТРЕБНАДЗОР #личныеданные
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