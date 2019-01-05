Роспотребнадзор хочет защитить геном россиян

https://news.ru/storage/news/178bb536d9dbaabccc9f56e14482ddd0/b93399c6-0d84-4c98-b918-d54ef6f92d34_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сведения о биоматериале человека могут войти в перечень персональных данных жителей РФ, среди которых уже есть фамилия, имя, отчество и отпечаток пальца. Соответствующий законопроект разработал Роспотребнадзор.

«Законопроектом предусматривается установление в качестве предмета защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала, который содержит геномную информацию, позволяющую получить о нем дополнительные сведения», — говорится в пояснительной записке к документу, который опубликован на портале нормативно-правовых проектов.

Там отмечается, что подобная норма уже действует в Соединённых Штатах, Австралии и странах Евросоюза.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов заявил, что военные США пытались собрать биологические материалы россиян. Больше всего их интересовали жители Северного Кавказа, писал News.ru.