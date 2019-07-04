Фото: pixabay.com

Константин Шаповалов, технический директор компании «Пиро-Росс», занимающейся поставками пиротехнических изделий, ответил на обвинения Министерства обороны Белоруссии в отправке некачественных изделий. По его словам, заказ Минска был выполнен ещё в 2017 году.

Белорусская сторона использовала пиротехнику достаточно продолжительное время, однако вопросы появились только сейчас, передаёт его слова РИА Новости. Это был большой объём поставок, — отметил он. Шаповалов добавил, что не будет...