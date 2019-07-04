Роспотребнадзор подготовит предложения, касающиеся запрета использования мобильных телефонов в школах, сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
По её словам, итоги проработки данного вопроса будут представлены в течение месяца, передаёт
Ранее News.ru писал, что профильные министерства и ведомства РФ получили техническое задание по изучению влияния сетей нового поколения 5G на здоровье граждан. Планируется определить предельно допустимый уровень электромагнитного излучения, который будет зафиксирован в СанПиН.