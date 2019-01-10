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Роспотребнадзор доработает проект детского питания

Zamir Usmanov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что проект санитарных правил и норм (СанПиН) питания детей и подростков проходит обсуждения и ещё будет дорабатываться.

«Проект будет проходить процедуры общественного обсуждения и дорабатываться», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре объяснили, что инициатива впервые предусматривает «возможность учёта национальных и территориальных особенностей питания при построении цикличного меню», а также учитывает включение в меню продуктов, которые обогащены витаминами и микроэлементами.

Ранее ведомство подготовило поправки к санитарным правилам и нормам об организации питания детей, которые могут запретить ученикам приносить с собой из дома еду.

Как писал News.ru, Роспотребнадзор разработал законопроект, который включит сведения о биоматериале человека в перечень персональных данных жителей РФ, среди которых уже есть фамилия, имя, отчество и отпечаток пальца.


#россия #дети #РОСПОТРЕБНАДЗОР #питание #школа #СанПиН
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