Роспотребнадзор доработает проект детского питания

https://news.ru/storage/news/3ae1b24a52793106f82ec1d3b323ad65/4b582aed-cc7b-4891-91a0-8b0004ae1271_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что проект санитарных правил и норм (СанПиН) питания детей и подростков проходит обсуждения и ещё будет дорабатываться.

«Проект будет проходить процедуры общественного обсуждения и дорабатываться», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре объяснили, что инициатива впервые предусматривает «возможность учёта национальных и территориальных особенностей питания при построении цикличного меню», а также учитывает включение в меню продуктов, которые обогащены витаминами и микроэлементами.

Ранее ведомство подготовило поправки к санитарным правилам и нормам об организации питания детей, которые могут запретить ученикам приносить с собой из дома еду.

Как писал News.ru, Роспотребнадзор разработал законопроект, который включит сведения о биоматериале человека в перечень персональных данных жителей РФ, среди которых уже есть фамилия, имя, отчество и отпечаток пальца.