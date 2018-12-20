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Роспотребнадзор дал советы по выбору лучшей красной икры

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать лучшую красную икру для новогоднего стола.

В первую очередь покупателям напомнили о важности внимательного изучения этикетки — на ней должны быть указаны название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки.

При этом на банке должны быть выбиты дата производства, слово «икра», индекс рыбной промышленности «Р», номера завода и смены. Крышка должна полностью покрывать тару и не иметь повреждений.

Своим вкусом и качеством порадует мелкая, однородная, без плёнок и трещинок икра с ядром, лопающаяся от слабого нажатия, пишет Свободная пресса. 

Эксперты советуют не приобретать продукцию с рук и в местах незаконной торговли. Также не рекомендуется к употреблению икра, содержащая в составе добавку Е-239 (уротропин).

«Разрешёнными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Важно хранить продукт в холодильнике при температуре, указанной на баночке, а также после вскрытия упаковки переложить его в сухую стеклянную ёмкость.

Ранее News.ru писал, что двое жителей Владивостока попались в Казани на незаконной торговле чёрной икрой и камчатским крабом. Полиции удалось задержать их благодаря рекламе в WhatsApp. Предприимчивые граждане привезли в столицу Татарстана в общей сложности около 800 килограммов морепродуктов. 


#праздники #РОСПОТРЕБНАДЗОР #новыйгод #икра
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