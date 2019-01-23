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Роспотребнадзор дал советы по избежанию обморожения

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о том, как избежать обморожения зимой. Россиянам посоветовали не курить на морозе и не употреблять алкоголь.

Курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, а алкогольное опьянение вызывает потерю тепла, отметили в ведомстве. В совокупности это негативно сказывается на организме и делает конечности более уязвимыми.

К обморожению также могут привести влажная одежда и обувь, неподвижное положение и переутомление, информирует ФАН.

Как ранее писал News.ru, врачи посоветовали жителям столицы воздержаться в морозы от алкоголя и кофе и согреваться какао и травяным чаем.


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