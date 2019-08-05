https://static.news.ru/photo/b0be7a40-b81e-11e9-b27e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Ответственно подойти к выбору места покупки дынь рекомендует Роспотребнадзор. Ведомство советует отдавать предпочтение супермаркетам, официальным рынкам и магазинам и избегать придорожных торговцев.

Очень опасно приобретать дыни, продающиеся на трассе или вдоль автомобильных дорог, потому что плоды хорошо впитывают в себя все токсичные вещества и вредные тяжёлые металлы. В соответствии с требованиями санитарных правил дыни должны лежать не на земле, а на специальном поддоне, — говорится в сообщении организации.

Отдельно отмечается, что стоит избегать покупки разрезанной дыни или позволять разрезать её продавцу, так как мякоть является прекрасной средой для развития бактерий.

Ориентироваться при выборе дыни стоит по звуку от лёгких похлопываний, цвету и упругости кожуры. Как сообщает RNS , наибольшая вероятность приобрести сладкую дыню приходится на конец августа — начало сентября.

С 3 августа в Москве официально открылись бахчевые развалы. Всего в городе работает около 230 торговых точек, в области — более 400. Сочные плоды в столицу привезут из Астрахани, Ростова, Краснодара и Дагестана. Килограмм арбуза обойдётся в среднем от 30–40 рублей, дыни — от 50–60 рублей в зависимости от сорта.

Ранее News.ru объяснял, почему специалисты не советуют есть арбуз до самой корочки.