Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки установила минимальное количество баллов, которые нужно получить за сдачу единых госэкзаменов в 2020 году, чтобы подтвердить освоение школьной программы.
Согласно документу, нижняя планка баллов по русскому языку — 24, по математике профильного уровня — 27, по физике, биологии и химии — 36, по информатике — 40, по истории — 32, по географии — 37, по обществознанию — 42, по литературе — 32, по иностранным языкам — 22.
Минимальное количество баллов по пятибалльной системе по математике базового уровня — три балла.
Ранее депутаты «Справедливой России» заявили, что оценка знаний школьников с помощью единого госэкзамена доказала свою несостоятельность. Они предложили отказаться от ЕГЭ и вернуться к прежней советской системе — выпускные устные и письменные экзамены в школе и аналогичные вступительные испытания в вузе. На время переходного периода справедливороссы настаивают на совмещении ЕГЭ и экзаменов, потом собираются добиться полного отказа от единого госэкзамена, писал News.ru.
Руководство профильного комитета по образованию считает, что отказываться от ЕГЭ будет ещё хуже и даже вреднее, чем продолжать оценивать знания школьников по старой схеме. В правительстве решено эту инициативу отклонить.