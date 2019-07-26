https://static.news.ru/photo/bf4e290a-af83-11e9-91aa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки установила минимальное количество баллов, которые нужно получить за сдачу единых госэкзаменов в 2020 году, чтобы подтвердить освоение школьной программы. Приказ разместили на сайте ведомства.

Согласно документу, нижняя планка баллов по русскому языку — 24, по математике профильного уровня — 27, по физике, биологии и химии — 36, по информатике — 40, по истории — 32, по географии — 37, по обществознанию — 42, по литературе — 32, по иностранным языкам — 22.

Минимальное количество баллов по пятибалльной системе по математике базового уровня — три балла.

Ранее депутаты «Справедливой России» заявили, что оценка знаний школьников с помощью единого госэкзамена доказала свою несостоятельность. Они предложили отказаться от ЕГЭ и вернуться к прежней советской системе — выпускные устные и письменные экзамены в школе и аналогичные вступительные испытания в вузе. На время переходного периода справедливороссы настаивают на совмещении ЕГЭ и экзаменов, потом собираются добиться полного отказа от единого госэкзамена, писал News.ru.

Руководство профильного комитета по образованию считает, что отказываться от ЕГЭ будет ещё хуже и даже вреднее, чем продолжать оценивать знания школьников по старой схеме. В правительстве решено эту инициативу отклонить.