https://static.news.ru/photo/78009762-9125-11e9-b09d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Астраханские выпускники, которые из-за чернил получили за единый госэкзамен (ЕГЭ) ноль баллов, узнают свои результаты 19 июня. Об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверяются, в среду выпускники узнают свои результаты, — цитирует сообщение РИА Новости .

Как писал News.ru, выпускник гимназии № 3 Астрахани Артём Яровой оказался в центре скандала после ЕГЭ по математике. Школьник получил ноль баллов из-за того, что компьютер не смог отсканировать и проверить его работу. Позже выяснилось, что с подобной проблемой столкнулись три выпускника.

Власти региона заявили, что школьники использовали не те чернила, которые требовались. По правилам бланки необходимо заполнять только чёрной гелевой или капиллярной ручкой. При использовании иных чернил работы могут быть считаны некорректно.