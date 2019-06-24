https://static.news.ru/photo/cd511830-9699-11e9-b73c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Рособрнадзор объявил о сборе предложений от выпускников, их родителей и учителей по улучшению заданий и самого процесса сдачи ЕГЭ.

По данным ведомства, такой опрос проводится ежегодно во время и после проведения госэкзамена. Это позволяет своевременно улучшать контрольное измерительные материалы ЕГЭ. По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, какие-то элементы проведения государственной итоговой аттестации» нуждаются в регулярном совершенствовании, передаёт агентство «Москва» .

ЕГЭ — это не застывший инструмент, он развивается, и мы внимательно прислушиваемся к любым конструктивным предложениям, — приводятся его слова на сайте ведомства.

Свои мнения все желающие могут присылать на электронную почту ege2019@obrnadzor.gov.ru . Предложения принимаются до 1 августа.

Ранее News.ru писал о том, что руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что доля участников единого госэкзамена, не преодолевших минимальный порог, в этом году увеличилась на 1,6% и составила 6,4%.