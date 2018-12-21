Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича

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Сотрудникам полиции поступило заявление от 77-летней жительницы Москвы, которая нашла в вещах своего внука подозрительную анкету. По её мнению, бумаги предназначались для вербовки детей.

Взволнованная женщина пояснила правоохранителям, что её 21-летний родственник мог попасть в какую-то организацию.

Однако прибывшие на место полицейские установили, что подозрение вызвала анкета Росмолодёжи. С помощью неё специалисты опрашивают молодых россиян, чтобы в дальнейшим облегчить им поиск работы.

В отношении москвички и её внука не стали принимать процессуальные меры, ограничившись объяснением, что её семье ничего не угрожает, передаёт телеканал «360».

Ранее News.ru писал, что сотрудники СКР по городу Москве возбудили уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Санкт-Петербурга. Женщину подозревают в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией. По данным следствия, подозреваемая, действуя совместно с неустановленными лицами, нашла через закрытую группу в социальной сети 15-летнюю девочку, которой предложила заработать оказанием услуг интимного характера.