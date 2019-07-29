https://static.news.ru/photo/12a14234-b1e3-11e9-ac2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Росельхоз сообщил, что площадь лесных пожаров в России в два раза меньше, чем в 2018 году. В связи с этим ведомство не фиксирует кризиса с пожарной ситуацией.

При этом врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов пояснил, что количество пожаров выросло. Он добавил, что площадь их составила 2,3 млн га, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что шлейф от лесных пожаров в России добрался до центральных областей Казахстана. Изначально синоптики предположили, что смог вызван погодными условиями и выхлопами автотранспорта.