Росельхоз сообщил, что площадь лесных пожаров в России в два раза меньше, чем в 2018 году. В связи с этим ведомство не фиксирует кризиса с пожарной ситуацией.
При этом врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов пояснил, что количество пожаров выросло. Он добавил, что площадь их составила 2,3 млн га, передаёт
Ранее News.ru писал, что шлейф от лесных пожаров в России добрался до центральных областей Казахстана. Изначально синоптики предположили, что смог вызван погодными условиями и выхлопами автотранспорта.