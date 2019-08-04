https://static.news.ru/photo/2fc20d4e-b6a2-11e9-9e9c-fa163e074e61_660.jpg Николай Кардашев Фото: страница Юрия Ковалева в Facebook

Роскосмос выразил соболезнования в связи со смертью академика Николая Кардашёва. Персонал и глава корпорации Дмитрий Рогозин адресовали слова поддержки родным, близким и коллегам астрофизика.

В сообщении на сайте отмечается, что главным делом жизни Кардашёва был международный проект «Радиоастрон», над которым он работал более 30 лет. Речь идёт о комплексе из крупнейшего в мире космического и сети наземных радиотелескопов.

Аппарат был запущен в 2011 году. «Радиоастрон» показал возможность совместных интерферометрических наблюдений, сообщает Роскосмос.

Ранее News.ru писал, что российский академик, директор астрокосмического центра Физического института имени Лебедева Николай Кардашёв скончался на 88-м году жизни. О смерти учёного сообщил заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии института Юрий Ковалёв.