Роскосмос выразил соболезнования в связи со смертью академика Николая Кардашёва. Персонал и глава корпорации Дмитрий Рогозин адресовали слова поддержки родным, близким и коллегам астрофизика.
В сообщении на сайте отмечается, что главным делом жизни Кардашёва был международный проект «Радиоастрон», над которым он работал более 30 лет. Речь идёт о комплексе из крупнейшего в мире космического и сети наземных радиотелескопов.
Аппарат был запущен в 2011 году. «Радиоастрон» показал возможность совместных интерферометрических наблюдений,
Ранее News.ru писал, что российский академик, директор астрокосмического центра Физического института имени Лебедева Николай Кардашёв скончался на 88-м году жизни. О смерти учёного сообщил заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии института Юрий Ковалёв.