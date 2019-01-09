«Роскосмос» требует от NASA объяснений по поводу Рогозина

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Руководство «Роскосмоса» ждёт официальных объяснений NASA касательно отказа космического агентства приглашать в США Дмитрия Рогозина.

По словам представителя «Роскосмоса», визит Рогозина в Штатыбыл неожиданно отменён администратором НАСА Джимом Брайденстайном. Последний сообщил об этом в интервью газете Washington Post. Однако, официального подтверждения не поступало, передаёт РИА Новости.

«Давайте сначала получим официальные документы, а после этого уже будем решать, что с этим делать», — сказал представитель российской госкорпорации.

Ранее News.ru сообщал о том, что в Роскосмосе сочли странным, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) общается с госкорпорацией через СМИ, а не напрямую. Там заявили, что по-прежнему ждут разъяснений по сложившейся ситуации по установленным партнёрским каналам или же от представителей агентства в России.