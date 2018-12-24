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Роскосмос решил сделать Центр им. Хруничева «компактным»

Анатолий Терентьев/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

общество [ версия для печати ]

Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева находится в плачевном состоянии, на его площадке в московских Филях останутся отдельные мощности, но они должны быть «максимально компактными». Об этом заявил первый заместитель гендиректора Роскосмоса Максим Овчинников.

«Предприятие в очень тяжёлом финансовом положении, у него есть серьёзные долги перед банками — около 27 млрд рублей. Сопоставимая задолженность перед поставщиками и кооперацией: там есть так называемые долговые ракеты, под которые были выплачены авансы, но которые впоследствии были потрачены на другие цели. И Центр имени Хруничева вынужден их делать сегодня, по сути, бесплатно», — цитирует Овчинникова «Коммерсант».

Замглавы госкорпорации добавил, что «совместно с Центром имени Хруничева сформирована программа финансового оздоровления, мероприятия которой будут жёстко контролироваться» Роскосмосом.

«Будем снижать издержки. Будет изменена кадровая политика: придётся оптимизировать численность сотрудников предприятия. Эти процессы происходят во всей отрасли, они неизбежны», — добавил Овчинников.

Говоря о площадке Центра в московских Филях, он отметил, что «прорабатывается проект по созданию инженерно-конструкторского центра Роскосмоса».

«"Русский Хьюстон" — место, где будут сосредоточены ведущие московские КБ, научные лаборатории и экспериментальное производство. Ведутся переговоры с правительством Москвы. Отдельные мощности Центра останутся в Филях, но они должны быть максимально компактными», — заявил Максим Овчинников.

Также он предложил «снимать с баланса Центра имени Хруничева ДК им. Горбунова, спортивные площадки, санатории, детские садики».

«Понятно, что это социальные дела. Но они сжирают тонны денег», — подчеркнул представитель Роскосмоса.

По словам Овчинникова, у Центра имени Хруничева «останется только то, что необходимо для КБ и производства», а «что будет с остальной землёй, зависит от переговоров с правительством Москвы и от того, какие, собственно, планы будут по развитию этой территории».

Как писал ране News.ru, правительство предоставит Центру имени Хруничева субсидию на выплаты по кредитам. В ноябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что финансовая дыра в Центре Хруничева составляет 111 млрд рублей. Движение «Моссовет» в конце августа проводило митинг у ДК имени Горбунова, участники которого выступили против оптимизации Центра имени Хруничева и застройки его территории жилыми кварталами в районе Фили-Давыдково.


#роскосмос #оптимизация #центрименихруничева
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