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Роскосмос разработает оборудование для нефтедобычи

gazprom-neft.ru

общество [ версия для печати ]

Роскосмос готовит соглашение о сотрудничестве с ПАО «Газпром нефть» в сфере разработки оборудования для добычи чёрного золота, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Сегодня в подмосковном „Энергомаше“ состоялись переговоры Роскосмоса с главой ПАО „Газпром нефть“ Александром Дюковым. Готовы производить в интересах партнёра силовое оборудование и разработать технологию гидравлического разрыва пласта», — написал Рогозин в своём Twitter.

Ранее News.ru писал, что Роскосмос предлагает создать группировку спутников для дистанционного исследования Земли «Государево око». Аппараты позволят получать информацию о любых процессах, происходящих на планете.


#нефть #роскосмос
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