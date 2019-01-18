Роскосмос разработает оборудование для нефтедобычи

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Роскосмос готовит соглашение о сотрудничестве с ПАО «Газпром нефть» в сфере разработки оборудования для добычи чёрного золота, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Сегодня в подмосковном „Энергомаше“ состоялись переговоры Роскосмоса с главой ПАО „Газпром нефть“ Александром Дюковым. Готовы производить в интересах партнёра силовое оборудование и разработать технологию гидравлического разрыва пласта», — написал Рогозин в своём Twitter.

Сегодня в подмосковном ЭНЕРГОМАШе состоялись переговоры @roscosmos с главой ПАО ГАЗПРОМ-НЕФТЬ Александром Дюковым. Готовы производить в интересах партнёра силовое оборудование и разработать технологию гидравлического разрыва пласта. Началась подготовка соглашения о сотрудничестве pic.twitter.com/Ny5Gbh0XVA — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 18 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что Роскосмос предлагает создать группировку спутников для дистанционного исследования Земли «Государево око». Аппараты позволят получать информацию о любых процессах, происходящих на планете.