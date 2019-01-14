Роскосмос попросили ускорить утверждение запусков к МКС

Руководство РКК «Энергия» обратилось к Роскосмосу с просьбой поторопиться с согласованием дат ближайших запусков к МКС кораблей «Союз» и «Прогресс».
По данным источника в ракетно-промышленной отрасли, соответствующее письмо в корпорацию направил генеральный директор предприятия Сергей Романов. При этом он также представил различные варианты дат.
Это сделано в связи с тем, что из-за отсутствия утверждённых дат нельзя сформировать график подготовки кораблей на космодроме Байконур и экипажей, которые отправятся к станции.
Источник добавил, что предварительно запуск «Союз МС-12» назначен на 1 марта, однако эта дата пока не согласована, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил ускорить анализ данных с космического радиотелескопа «Спектр-Р» перед апрельским запуском «Спектра-РГ». С такой просьбой руководитель корпорации обратился в РАН.