Роскосмос попросили ускорить утверждение запусков к МКС

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Руководство РКК «Энергия» обратилось к Роскосмосу с просьбой поторопиться с согласованием дат ближайших запусков к МКС кораблей «Союз» и «Прогресс».

По данным источника в ракетно-промышленной отрасли, соответствующее письмо в корпорацию направил генеральный директор предприятия Сергей Романов. При этом он также представил различные варианты дат.

Это сделано в связи с тем, что из-за отсутствия утверждённых дат нельзя сформировать график подготовки кораблей на космодроме Байконур и экипажей, которые отправятся к станции.

Источник добавил, что предварительно запуск «Союз МС-12» назначен на 1 марта, однако эта дата пока не согласована, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил ускорить анализ данных с космического радиотелескопа «Спектр-Р» перед апрельским запуском «Спектра-РГ». С такой просьбой руководитель корпорации обратился в РАН.