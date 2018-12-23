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Роскосмос обратился в суд из-за неисправных спутников

vk.com/roscosmos

общество [ версия для печати ]

Роскосмос подал иск в арбитражный суд Москвы в отношении частной космической компании «Даурия», которая занималась разработкой спутников МКА-Н.

Согласно документам, опубликованным на сайте суда, госкорпорация намерена взыскать с исполнителей 274 млн рублей.

Исковое заявление планируется рассмотреть 24 декабря.

Запуск 73 спутников на ракете-носителе «Союз-2.1а» состоялся в июле прошлого года на Байконуре. В итоге оказалось, что у двух аппаратов США были перепутаны орбиты, а несколько малых спутников не вышли на связь. В их числе оказались и спутники МКА-Н.

Ранее News.ru писал, научно-технический совет компании выбрал облик новой российской сверхтяжёлой ракеты для полётов к Луне. В качестве базового принят вариант, предложенный ракетно-космическим центром «Прогресс» и главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.


#москва #суды #роскосмос #спутники #Даурия
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