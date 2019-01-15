Роскосмос будет следить за космическим мусором из ЮАР

https://news.ru/storage/news/2de5388e8ed06cb600bf24edfbf984c7/7258adcd-713a-4688-b9a9-537d1fc0e1e1_850.jpg Global Look Press

Российская госкорпорация Роскосмос установит в Южно-Африканской Республике станцию по слежению за космическим мусором, рассказал директор департамента стратегического планирования и организации космической деятельности Юрий Макаров на заседании президиума РАН.

Разместить комплекс в ЮАР планируется в конце 2019 года, передаёт «Политика сегодня».

Сейчас подобные станции действуют как в РФ, так и за рубежом. Например, в 2018 году корпорация установила оптико-электронный комплекс по нахождению мусора в бразильской обсерватории.

МКС ежегодно совершает до пяти манёвров уклонения во избежание столкновения с орбитальным мусором. В околоземном пространстве находятся сотни тысяч объектов размером свыше сантиметра, писал News.ru.