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Роскосмос будет следить за космическим мусором из ЮАР

Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Российская госкорпорация Роскосмос установит в Южно-Африканской Республике станцию по слежению за космическим мусором, рассказал директор департамента стратегического планирования и организации космической деятельности Юрий Макаров на заседании президиума РАН.

Разместить комплекс в ЮАР планируется в конце 2019 года, передаёт «Политика сегодня».

Сейчас подобные станции действуют как в РФ, так и за рубежом. Например, в 2018 году корпорация установила оптико-электронный комплекс по нахождению мусора в бразильской обсерватории.

МКС ежегодно совершает до пяти манёвров уклонения во избежание столкновения с орбитальным мусором. В околоземном пространстве находятся сотни тысяч объектов размером свыше сантиметра, писал News.ru.


#роскосмос #юар
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