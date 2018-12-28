Росконтроль внёс «Советское шампанское» в чёрный список

https://news.ru/storage/news/ac0df30070111b6e6e2d2d23c5da97b2/1926e887-7a77-4883-a638-43f8adbf5d9b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Росконтроль проверил семь брендов игристых вин. По результатам исследования в чёрный список попало «Советское шампанское».

«Не соответствует наименованию и указанному в маркировке составу — является фальсификатом. Имеет нечистый, разлаженный аромат и вкус с посторонним "мышиным" тоном», — говорится на сайте Росконтроля.

А вот французское вино Moёt & Chandon понравилось экспертам — они оценили хорошие физико-химические показатели и чистый аромат. Из российских напитков победило «Российское шампанское», сообщает URA.RU.

Как ранее писал News.ru, алкогольными напитками, наиболее подверженными подделкам в России, являются водка, виски и шампанское. Именно такой фальсификат чаще всего встречается во время рейдов сотрудникам полиции.