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Эксперты Росконтроля проверили куриный паштет с полок магазинов. Ни один из пяти образцов продукта не был рекомендован к покупке.

Были закуплены паштеты марок Argeta, «Каждый день», «Главпродукт», Hungrow и Setraот от 630 до 1625 рублей за килограмм.

Жирнокислотный состав паштета Hungrow не соответствует смеси куриного и молочного жира. В нём и продукте от «Главпродукта» была обнаружена ДНК свиньи несмотря на то, что компоненты из свинины не были указаны на этикетке.

В паштете «Каждый день» был обнаружен нитрит натрия, который не указан в составе, информирует Life .

Как ранее писал News.ru, эксперты Росконтроля проверили говяжьи сардельки на соответствие ГОСТу. В исследовании приняли участие бренды «ВкусВилл», «Рублёвский», «Великолукский мясокомбинат», «Царицыно», «Дым Дымыч/Сохраняя традиции», «Мясницкий ряд» и «Снежана».