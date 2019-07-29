https://static.news.ru/photo/4ba91822-b1e3-11e9-bbb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thorsten Jochim/Global Look Press

Специалисты «Росконтроля» проверили зубную пасту, которая продаётся на прилавках российских магазинов. Для экспертизы отобрали семь популярных брендов. Среди них — «Новый жемчуг», «Пародонтол», Biomed, Splat Professional, Blend-a-med, President и «Лесной бальзам».

Образцы проверили по более чем 50 параметрам, включая соответствие заявленному составу, долю фтора, уровень токсичности, эффективность и отбеливающие свойства.

Безопасность всех образцов, а также количество фтора оказались в норме. Только в двух образцах специалисты обнаружили повышенные показатели токсичности. Опасными для здоровья оказались «Новый жемчуг» и Biomed. Они занесены в чёрный список организации. Очищающие свойства паст были признаны удовлетворительными. Согласно исследованию, лучше всех очищает паста «Лесной бальзам», хуже всего — President. Помимо этого, пасты трёх брендов — «Лесной бальзам», «Новый жемчуг» и Blend-a-med — обладают незначительным отбеливающим эффектом, в то время как у единственной пасты, заявленной как отбеливающая (Splat Professional), он отсутствует.

Ранее News.ru писал, что Росконтроль проверил творожную массу. Из семи образцов, отобранных для экспертизы, только один был признан полностью безопасным. Это продукт под маркой «Б.Ю. Александров».