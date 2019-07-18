https://static.news.ru/photo/e464a796-a94d-11e9-a923-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/spirik15

Росконтроль провёл исследование образцов семи брендов творожной массы и назвал самый безопасный для здоровья. Итоги опубликованы на сайте.

В лаборатории эксперты проверили творожную массу брендов «Б.Ю. Александров», «Ростагроэкспорт», «Останкинское», «Избёнка», «БМК»/ «Брянский молочный комбинат», «Дмитровский молочный завод», «Благода» по более чем 70 параметрам качества. Все образцы приобретались в магазинах.

Продукты от «Дмитровского молочного завода» и «Благоды» не являются творожной массой, так как содержат в своём составе не молочный жир, а заменители. В продукции от брендов «Ростагроэкспорт» и «Останкинское» специалисты нашли вещества растительного происхождения, родственные холестерину. В творожной массе «Избёнка» обнаружены бактерии кишечной палочки, а содержание дрожжей превышает норму в 840 раз.

В целом при изготовлении шести образцов производители нарушили правила техники безопасности. Только продукт под маркой «Б.Ю. Александров» признан экспертами безопасным для здоровья. Именно его Росконтроль и рекомендовал покупать.

Ранее News.ru сообщал, что эксперты Росконтроля проверили качество растворимого гранулированного кофе семи популярных брендов по более чем 30 параметрам. Участие в исследовании приняла продукция производства Nescafe, «Жокей», Bondiva, «Каждый день», Auchan, Italica и MacCoffee/FAVORITE. По словам специалистов, все проверенные образцы оказались безопасными — они не содержат посторонних примесей, а токсичные элементы в их составе не превышают норму.