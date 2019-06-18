https://static.news.ru/photo/48dc146c-91b5-11e9-bda0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Несколько тысяч интернет-ресурсов по продаже алкоголя заблокировано после проверок Роскомнадзора в течение года. При этом в большинстве случаев доступ ограничили сами владельцы таких сайтов, отметили в пресс-службе ведомства

В общей сложности регулятор проверил 4,8 тысячи сайтов.

После уведомления владельцы 3,5 тыс. интернет-страниц самостоятельно ограничили доступ к такой информации. Доступ к 1,2 тыс. сайтам, которые отказались выполнить требования уполномоченного органа, заблокирован на территории России операторами связи, — сказано в сообщении Роскомнадзора.

Основанием для включения в Единый реестр запрещённых сайтов является решение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Новые требования начали действовать с 15 июня 2018 года.

Ранее News.ru писал, что монахи из бельгийского аббатства Вествлетерен открыли онлайн-продажу производимого ими пива, чтобы помешать спекулянтам. Теперь в ряде случаев ящик напитка можно купить дешевле, чем бутылку.