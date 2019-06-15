Сайт, на котором были размещены данные почти 900 тысяч клиентов ОТП Банка, Альфа-Банка и ХКФ банка, заблокировал Роскомнадзор. О ситуации ведомство узнало из СМИ.
В реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включен форум phreaker.pro, на котором были размещены для платного скачивания базы данных клиентов российских банков, — говорится в сообщении ведомства.
О серьёзной утечке данных написал 10 июня «Коммерсант». В публикации говорилось, что в свободном доступе находится персональная информация, в том числе и о 500 сотрудниках МВД и 40 сотрудниках ФСБ. Это ФИО клиентов, номера мобильных, домашних и рабочих телефонов, адреса проживания и места работы.