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Стандарт по увеличению скоростного режима до 130 км/ч на 44 участках магистральных трасс в России имеет рекомендательный характер. Официальное введение его пока не планируется.

Об этом сообщили в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор), передаёт РИА Новости. По словам представителей агентства, документ разрабатывался в сотрудничестве с ГИБДД. Общая протяжённость выделенных участков, на которых возможно повышение скоростного...