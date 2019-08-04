Отказ 33 сайтов удалить телепередачи, транслируемые ими с нарушением авторских прав, послужил поводом внесения их Роскомнадзором в реестр пиратских ресурсов.
Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. По её данным, эти порталы транслировали телепередачи таких каналов, как Первый канал, «О!», «Дом кино» и так далее. Уведомления о необходимости удалить контент были направлены администрациям 39 сайтов. Шесть из них удовлетворили эти требования, передаёт АГН «
Согласно решению Мосгорсуда, 33 ресурса, не удалившие пиратский контент, должны быть заблокированы.
Операторы связи обязаны ограничить к ним доступ пользователей, — говорится в сообщении РКН.
Ранее News.ru писал о том, что Роскомнадзор направил владельцам 380 интернет-ресурсов требование удалить пиратские копии популярного сериала «Рассказ служанки».