Фото: Сергей Булкин/News.ru

Отказ 33 сайтов удалить телепередачи, транслируемые ими с нарушением авторских прав, послужил поводом внесения их Роскомнадзором в реестр пиратских ресурсов.

Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. По её данным, эти порталы транслировали телепередачи таких каналов, как Первый канал, «О!», «Дом кино» и так далее. Уведомления о необходимости удалить контент были направлены администрациям 39 сайтов. Шесть из них удовлетворили эти требования, передаёт АГН «Москва».

Согласно решению Мосгорсуда, 33 ресурса, не удалившие пиратский контент, должны быть заблокированы.

Операторы связи обязаны ограничить к ним доступ пользователей, — говорится в сообщении РКН.

Ранее News.ru писал о том, что Роскомнадзор направил владельцам 380 интернет-ресурсов требование удалить пиратские копии популярного сериала «Рассказ служанки».

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