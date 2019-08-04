https://static.news.ru/photo/bfd5fbe0-b768-11e9-b6ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Отказ 33 сайтов удалить телепередачи, транслируемые ими с нарушением авторских прав, послужил поводом внесения их Роскомнадзором в реестр пиратских ресурсов.

Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. По её данным, эти порталы транслировали телепередачи таких каналов, как Первый канал, «О!», «Дом кино» и так далее. Уведомления о необходимости удалить контент были направлены администрациям 39 сайтов. Шесть из них удовлетворили эти требования, передаёт АГН « Москва ».

Согласно решению Мосгорсуда, 33 ресурса, не удалившие пиратский контент, должны быть заблокированы.

Операторы связи обязаны ограничить к ним доступ пользователей, — говорится в сообщении РКН.

Ранее News.ru писал о том, что Роскомнадзор направил владельцам 380 интернет-ресурсов требование удалить пиратские копии популярного сериала «Рассказ служанки».