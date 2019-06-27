https://static.news.ru/photo/90782fd8-98c0-11e9-9f38-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kinopoisk.ru

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила 113 интернет-площадкам требование удалить картину «Дылда».

На основании определений судов специалистами Роскомнадзора направлены уведомления владельцам интернет-ресурсов с требованием ограничить доступ к нелегальным копиям отечественного фильма «Дылда», премьера которого состоялась в мае 2019 г. Меры принимаются в отношении 113 страниц сайтов. В случае несоблюдения требований, указанных в уведомлении, доступ к ним будет ограничен операторами связи, – цитирует сообщение ведомства АГН « Москва ».

Согласно нормам и требованиям о защите прав на интеллектуальную собственность, правообладатель имеет возможность во внесудебном порядке требовать у сайтов прекратить нарушение авторских или смежных прав. В случае отказа правообладатель может обратиться в Мосгорсуд с заявлением об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу.

Ранее News.ru писал, что Роскомнадзор может заблокировать девять VPN-сервисов за невыполнение российского закона об ограничении доступа к запрещённому контенту. В случае принятия закона о штрафах нарушители могут подвергнуться этой мере наказания.