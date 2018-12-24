Google отказался обжаловать штраф Роскомнадзора

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Компания Google не стала обжаловать штраф в 500 тысяч рублей. Сумму выписал Роскомнадзор за отказ подключиться к единому реестру запрещенных в РФ сайтов.

«Нет, не обжаловали», — сказали в пресс-службе компании «Интерфаксу».

Но там не сказали, будет ли оплачен штраф и в какие сроки это будет сделано.

Согласно закону, срок обжалования штрафа, вынесенного 11 декабря, закончился 21 декабря.

Закон, который обязывает поисковики подключиться в России к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей список запрещённых сайтов, вступил в силу 26 сентября. Требования Роскомнадзора о подключении к ФГИС получили Google, LLC, ООО «Яндекс», ООО «Спутник» и ООО «Мэйл.Ру». Все эти операторы, кроме Google, подключились к ФГИС.

За неисполнение требований грозит штраф от 500 до 700 тыс. рублей.

Ранее News.ru писал, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит на заседании вопрос о выделении российским операторам связи частот для 5G.