Google отказался обжаловать штраф Роскомнадзора

Компания Google не стала обжаловать штраф в 500 тысяч рублей. Сумму выписал Роскомнадзор за отказ подключиться к единому реестру запрещенных в РФ сайтов.
«Нет, не обжаловали», — сказали в пресс-службе компании «Интерфаксу».
Но там не сказали, будет ли оплачен штраф и в какие сроки это будет сделано.
Согласно закону, срок обжалования штрафа, вынесенного 11 декабря, закончился 21 декабря.
Закон, который обязывает поисковики подключиться в России к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей список запрещённых сайтов, вступил в силу 26 сентября. Требования Роскомнадзора о подключении к ФГИС получили Google, LLC, ООО «Яндекс», ООО «Спутник» и ООО «Мэйл.Ру». Все эти операторы, кроме Google, подключились к ФГИС.
За неисполнение требований грозит штраф от 500 до 700 тыс. рублей.
Ранее News.ru писал, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит на заседании вопрос о выделении российским операторам связи частот для 5G.