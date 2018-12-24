USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,262 $   Brent53.97 $ Bitcoin4,237.54 $
МОСКВА-8°C13:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Google отказался обжаловать штраф Роскомнадзора

imago stock&people/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Компания Google не стала обжаловать штраф в 500 тысяч рублей. Сумму выписал Роскомнадзор за отказ подключиться к единому реестру запрещенных в РФ сайтов.

«Нет, не обжаловали», — сказали в пресс-службе компании «Интерфаксу».

Но там не сказали, будет ли оплачен штраф и в какие сроки это будет сделано.

Согласно закону, срок обжалования штрафа, вынесенного 11 декабря, закончился 21 декабря.

Закон, который обязывает поисковики подключиться в России к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей список запрещённых сайтов, вступил в силу 26 сентября. Требования Роскомнадзора о подключении к ФГИС получили Google, LLC, ООО «Яндекс», ООО «Спутник» и ООО «Мэйл.Ру». Все эти операторы, кроме Google, подключились к ФГИС.

За неисполнение требований грозит штраф от 500 до 700 тыс. рублей.

Ранее News.ru писал, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит на заседании вопрос о выделении российским операторам связи частот для 5G.


#google #роскомнадзор #штрафы
самое читаемое
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении

читайте также
общество 12:47, 21 декабря 2018
BBC ответила на проверку Роскомнадзора
общество 10:54, 21 декабря 2018
Роскомнадзор заступился за RT «зеркальной» проверкой BBC
общество 17:05, 20 декабря 2018
Статью о наркоманке удалили по требованию Роскомнадзора
Лента новостей
общество 13:45
Телеаудитория пресс-конференции Путина уменьшилась
спорт 13:41
Тарасова назвала правила фигурного катания «идиотскими»
общество 13:40
Сугробы в Москве за сутки вырастут на 5 миллиметров
экономика 13:39
Мантуров: низкокачественного топлива стало меньше
спорт 13:38
Тарасова: прекратите ажиотаж вокруг Загитовой и Медведевой
в мире 13:35
Спецслужбы Каталонии ищут рождественского террориста
экономика 13:30
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
в мире 13:26
Россияне продолжают летать в Индонезию
спорт 13:25
Зидана опять посватали в «Манчестер Юнайтед»
экономика 13:18
Матвиенко выступила против налогов на IT-сферу
новый год 13:16
Россиян просят аккуратно обращаться с петардами
спорт 13:12
В результате Медведевой на ЧР углядели заслугу Тутберидзе
в мире 13:11
Волкер назвал условие своего визита в Москву
экономика 13:07
Безработица выросла за неделю почти на 2%
происшествия 13:06
Предприниматели напали на Росгвардию после корпоратива
Другие новости
общество 13:45
Телеаудитория пресс-конференции Путина уменьшилась
общество 13:40
Сугробы в Москве за сутки вырастут на 5 миллиметров
новый год 13:16
Россиян просят аккуратно обращаться с петардами
общество 12:26
Следствие просит продлить арест чиновникам из Дагестана
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top