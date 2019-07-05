https://static.news.ru/photo/234d4700-9f36-11e9-aa05-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press

Административный протокол составлен на Google за выборочное удаление запрещённых ссылок из поиска, сообщили в Роскомнадзоре. Штраф за это правонарушение составляет от 500 до 700 тысяч рублей.

Пользователи сервиса могут найти больше трети ссылок, которые должны быть удалены в соответствии с законодательством, сообщается на сайте ведомства.

Компания получила соответствующее уведомление 30 мая.

Ранее News.ru писал, что доступ к сайтам из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора начал ограничивать VPN-сервис Kaspersky Secure Connection. В «Лаборатории Касперского» отметили, что их продукт создан для защиты соединений пользователя.