Административный протокол составлен на Google за выборочное удаление запрещённых ссылок из поиска, сообщили в Роскомнадзоре. Штраф за это правонарушение составляет от 500 до 700 тысяч рублей.
Пользователи сервиса могут найти больше трети ссылок, которые должны быть удалены в соответствии с законодательством, сообщается на
Компания получила соответствующее уведомление 30 мая.
Ранее News.ru писал, что доступ к сайтам из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора начал ограничивать VPN-сервис Kaspersky Secure Connection. В «Лаборатории Касперского» отметили, что их продукт создан для защиты соединений пользователя.