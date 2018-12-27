Роскомнадзор предложил защитить книги меморандумом

Защитить авторские и смежные права на аудио и электронные книги, по мнению Роскомнадзора, можно с помощью антипиратского меморандума.
В ответ на просьбу книгоиздателей о присоединении к меморандуму по борьбе с пиратством в сети, который уже подписали интернет-компании, Роскомнадзор предложил провести отдельный такой меморандум. Ведомство также пообещало помочь в переговорах книгоиздателей с поисковиками.
Ранее News.ru писал о том, что Роскомнадзор оценил антипиратский меморандум. Ведомство будет следить за соблюдением пунктов документа со стороны правообладателей и интернет-ресурсов.