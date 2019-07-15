Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала от социальной сети Facebook заблокировать публикацию с изображением российского герба со свастикой. С соответствующем ходатайством в рамках исполнения закона об оскорблении госсимволов выступила генпрокуратура.
Картинка содержит нецензурную интерпретацию названия страны и изображение свастики на фоне государственного герба, сказано в
Ранее News.ru писал, что Федеральная торговая комиссия США может оштрафовать Facebook на рекордную сумму в $5 млрд. В обмен на это регулятор пообещал снять все претензии в адрес компании.