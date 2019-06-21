https://static.news.ru/photo/38b25262-943b-11e9-ab22-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роскомнадзор через свой официальный Twitter ответил журналисту из Екатеринбурга Дмитрию Колезеву, который иронично отреагировал на рекомендации ведомства по маскировке нецензурной брани в СМИ. Речь идёт о слайде с примерами цензурирования мата, представленном на презентации в Уральском федеральном округе.

Пояснения РКН журналист назвал «оттепелью». Судя по всему, такой подход вызвал негодование ведомства. В своём ответе Роскомндазор использовал несколько нецензурных слов, замаскированных по всем правилам, а также символ «@» (собака) вместо обращения к оппоненту. В завершение ведомство «послало» Колезева.

ВАМ ЧТО СЕРЬЕЗНО ТАК СЛОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ МАСКИРОВКУ НЕЦЕНЗУРНОЙ БРАНИ В СМИ????? У ВАС РУКИ ПОСЛЕ ЭТОГО ОТВАЛЯТСЯ????? НАСТУПИТ КОНЕЦ СВЕТА????? НЕТ, Б...Ь, НЕТ!!! ТОГДА ПОЧЕМУ, @, ВЫ НЕ ПРАВИЛЬНО МАСКИРУЕТЕ?????!!!! ЕЩЁ И ГЛАЗА ЗАКАТЫВАЮТ, ДА ПОШЛИ ВЫ Н...Й!!! — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 21 июня 2019 г.

Ранее News.ru писал, что власти заинтересовались аудиовизуальными сервисами и заказали разработку системы контроля за контентом онлайн-кинотеатров. Тендер на разработку данной системы по заказу структур Роскомнадзора выиграло ООО «М 13», уже создавшее аналогичную «Катюшу» для мониторинга СМИ.