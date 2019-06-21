Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роскомнадзор через свой официальный Twitter ответил журналисту из Екатеринбурга Дмитрию Колезеву, который иронично отреагировал на рекомендации ведомства по маскировке нецензурной брани в СМИ. Речь идёт о слайде с примерами цензурирования мата, представленном на презентации в Уральском федеральном округе.

Пояснения РКН журналист назвал «оттепелью». Судя по всему, такой подход вызвал негодование ведомства. В своём ответе Роскомндазор использовал несколько нецензурных слов, замаскированных по всем правилам, а также символ «@» (собака) вместо обращения к оппоненту. В завершение ведомство «послало» Колезева.

Ранее News.ru писал, что власти заинтересовались аудиовизуальными сервисами и заказали разработку системы контроля за контентом онлайн-кинотеатров. Тендер на разработку данной системы по заказу структур Роскомнадзора выиграло ООО «М 13», уже создавшее аналогичную «Катюшу» для мониторинга СМИ. 

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