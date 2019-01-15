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Роскомнадзор попросили принять меры в отношении Вольнова

Евгений Вольнов Евгений Вольнов/vk.com

Евгений Вольнов

общество [ версия для печати ]

Украинский пранкер Евгений Вольнов продолжает распространять в социальной сети «ВКонтакте» ложные сведения, в частности, о трагедии в Магнитогорске. В связи с этим Федеральное агентство новостей (ФАН) попросило Роскомнадзор провести проверку аккаунтов блогера.

Речь идет о сообществе «Пранкота с Евгением Вольновым» и его личной странице. В обращении на имя главы ведомства Александра Жарова отмечается, что несмотря на решение Пятигорского суда о блокировке этих страниц, они по-прежнему находятся в свободном доступе. Размещая на них лживую информацию, тот продолжает нарушать российское законодательство. Так, ранее пранкер заявил, что взрыв в Магнитогорске был спланирован спецслужбами РФ.

Агентство просит выяснить, почему страницы Вольнова до сих пор не закрыты, наказать виновных в этом и блокировать доступ пользователей к аккаунтам, исполнив тем самым решение суда.

Вольнов стал известен на волне трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня». Пранкер заявлял, что российские власти замалчивают истинное число погибших, которое якобы составляет несколько сотен человек. В марте 2018 года он был заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в возбуждении ненависти либо вражды.

Ранее News.ru сообщал о том, что Вольнов запустил в Сети слух о якобы назначенном за его поимку вознаграждении. Он обещал 12 млн рублей за передачу его правосудию.


#россия #роскомнадзор #социальныесети #пранкеры
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