Роскомнадзор открыл дела против Twitter и Facebook

https://news.ru/storage/news/0f38efa4bfcab765f815a7eb5e2c0a3d/e6a44ca9-7b63-4afc-af41-b4aacd102844_850.jpg Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Twitter и Facebook попали под административное расследование Роскомнадзора. Ведомство заподозрило американские компании в неисполнении закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ.

«[Ответы этих компаний] на наши требования подтвердить локализацию баз персональных данных российских пользователей не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее News.ru писал о том, что Роскомнадзор направил администрации американской корпорации Google повторное требование присоединиться к Федеральной государственной информационной системе для фильтрации запрещённого контента.