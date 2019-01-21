Роскомнадзор открыл дела против Twitter и Facebook

Twitter и Facebook попали под административное расследование Роскомнадзора. Ведомство заподозрило американские компании в неисполнении закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ.
«[Ответы этих компаний] на наши требования подтвердить локализацию баз персональных данных российских пользователей не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее News.ru писал о том, что Роскомнадзор направил администрации американской корпорации Google повторное требование присоединиться к Федеральной государственной информационной системе для фильтрации запрещённого контента.