Роскомнадзор оштрафует Facebook и Twitter

Двумя популярными социальными сетями Facebook и Twitter заинтересовался Роскомнадзор. Ведомство обвинило мировые интернет-платформы в нарушении закона Российской Федерации о персональных данных.
Представители соцсетей не смогли дать полный ответ на запрос, в результате чего сотрудники надзорного ведомства приняли решение о составлении протокола об административном нарушении, сообщил пресс-секретаря РКН Вадим Ампелонский.
«Ответы не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», — сказал Ампелонский.
Документ будет составлен в течение нескольких недель в присутствии представителей американских компаний. Штраф за данное правонарушение составляет пять тысяч рублей.
Согласно закону РФ о персональных данных, личные данные россиян должны храниться на территории России. При отказе устранить нарушения работа компании блокируется, информирует «Ридус».
Ранее Роскомнадзор направил повторное требование предоставить сведения о соблюдении закона вещателю телеканала BBC World News в России. Документы были предъявлены в установленный срок, однако содержащуюся в них информацию в надзорном ведомстве сочли неполной. При этом там заверили, что дали вещателю достаточное время для сбора недостающих сведений, писал News.ru.