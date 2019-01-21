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Роскомнадзор оштрафует Facebook и Twitter

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Двумя популярными социальными сетями Facebook и Twitter заинтересовался Роскомнадзор. Ведомство обвинило мировые интернет-платформы в нарушении закона Российской Федерации о персональных данных.

Представители соцсетей не смогли дать полный ответ на запрос, в результате чего сотрудники надзорного ведомства приняли решение о составлении протокола об административном нарушении, сообщил пресс-секретаря РКН Вадим Ампелонский. 

«Ответы не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», — сказал Ампелонский. 

Документ будет составлен в течение нескольких недель в присутствии представителей американских компаний. Штраф за данное правонарушение составляет пять тысяч рублей.

Согласно закону РФ о персональных данных, личные данные россиян должны храниться на территории России. При отказе устранить нарушения работа компании блокируется, информирует «Ридус». 

Ранее Роскомнадзор направил повторное требование предоставить сведения о соблюдении закона вещателю телеканала BBC World News в России. Документы были предъявлены в установленный срок, однако содержащуюся в них информацию в надзорном ведомстве сочли неполной. При этом там заверили, что дали вещателю достаточное время для сбора недостающих сведений, писал News.ru.


#Twitter #FACEBOOK #роскомнадзор #штрафы
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