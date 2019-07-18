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Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Сергей Кучумов решением суда арестован на два месяца. Мера пресечения ему была избрана в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Кучумову инкриминируют нарушения в ходе реализации программ по переселению людей из аварийного жилья и по выполнению капитального ремонта. Убытки региону исчисляются десятками миллионов рублей. Арест будет действовать по 16 сентября,...