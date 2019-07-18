Роскомнадзор на 700 тысяч рублей оштрафовал американскую корпорацию Google за отсутствие фильтрации запрещённого в России контента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы
По мнению Роскомнадзора, Google не выполнила требования закона «Об информации», которым предусмотрено исключение из результатов поисковой выдачи ссылок на заблокированные в России интернет-ресурсы.
В ведомстве сочли, что американская компания «производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи».
Более трети ссылок из единого реестра запрещённой информации сохраняются в поиске [Google], — добавили в Роскомнадзоре.
Как писал News.ru, в начале июля российские власти составили на Google административный протокол за выборочное удаление запрещённых ссылок из поиска. Штраф за это правонарушение составляет от 500 до 700 тысяч рублей.