РКН опроверг данные о больших тратах на борьбу с Telegram

https://news.ru/storage/news/6bfaada07f0c0c49d32004aaa7c9650a/2cc804be-64d1-4a03-952c-d54c00b89834_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

Информация о расходовании 20 млрд рублей на блокировку приложений, в том числе Telegram, не соответствует действительности. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Роскомнадзор не обращался в Министерство финансов ни за 20 млрд рублей, ни за иной суммой на некие программы. Ничего из того, о чём говорилось в материале BBC (опубликовавшем данные об огромных тратах на борьбу с Telegram в России. — News.ru), мы не делали», — цитирует Жарова ТАСС.

Также глава Роскомнадзора заявил, что ответственность за выполнение постановления правительства по идентификации пользователей мессенджеров будет регулироваться их соглашениями с операторами связи.

«Поскольку основная масса мессенджеров находится вне юрисдикции РФ, то мы свой диалог будем строить с операторами связи. Мы понимаем, какие сведения мы должны будем запрашивать у операторов», — отметил Жаров.

Задача Роскомнадзора, по его мнению, заключается в проверке наличия договоров о предоставлении информации, заключённых мессенджерами с сервисами обмена сообщениями, а также их исполнения и сверки идентификационной информации.

Кроме этого, Жаров сообщил, что миллионные штрафы принудят Google соблюдать российское законодательство и будут способствовать подключению корпорации к Единому реестру запрещённой информации.

«Вести речь о том, будут это просто большие по объёму штрафы или штрафы, размер которых привязан к обороту компаний, пока рано. Я думаю, следует рассмотреть различные варианты, с учётом мнения иных ведомств», — сказал глава Роскомнадзора.

Также Жаров выразил надежду на то, что в ближайшее время в стране появится закон о высоких штрафах за подобные нарушения, которые обяжут иностранные компании подстраиваться под российские реалии.

Как писал ранее News.ru, Роскомнадзор начал проверку BBC в РФ. Причиной стали обвинения британского регулятора Ofcom в адрес Russia Today. Ведомство в качестве «зеркальной меры» проверит канал BBC World News, а также интернет-ресурсы BBC «на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству». В ответ BBC заявила, что предоставляет своей аудитории независимую информацию, соблюдая закон во всех странах мира, в том числе и в России.

Также сообщалось, что Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей. Глава ведомства Александр Жаров не исключает, что в отношении поисковика могут завести ещё одно дело, если компания не начнёт удалять недозволенную на территории РФ информацию.