Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил нецензурный ответ ведомства журналисту из Екатеринбурга Дмитрию Колезеву в Twitter. По его словам, РКН принял участие во флешмобе, в рамках которого участники объясняют, как решать те или иные проблемы, актуальные для их отрасли.
Ампелонский заявил, что в этом также участвуют Сбербанк и «Ростелеком». Одно из условий акции — начинать твит со слов «Вам что, так сложно...».
Для РКН важной темой стала проблема использования нецензурной лексики в СМИ. Пресс-секретарь отметил, что ведомство пошло на встречу журналистам, которые жаловались на невыразительность некоторых цитат без использования мата, сообщает
Ранее News.ru писал, что Роскомнадзор через свой официальный Twitter «послал» Колезева, который иронично отреагировал на рекомендации ведомства по маскировке нецензурной брани в СМИ. Речь идёт о слайде с примерами цензурирования мата, представленном на презентации в Уральском федеральном округе.