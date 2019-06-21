https://static.news.ru/photo/67132c28-9443-11e9-8998-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил нецензурный ответ ведомства журналисту из Екатеринбурга Дмитрию Колезеву в Twitter. По его словам, РКН принял участие во флешмобе, в рамках которого участники объясняют, как решать те или иные проблемы, актуальные для их отрасли.

Ампелонский заявил, что в этом также участвуют Сбербанк и «Ростелеком». Одно из условий акции — начинать твит со слов «Вам что, так сложно...».

Для РКН важной темой стала проблема использования нецензурной лексики в СМИ. Пресс-секретарь отметил, что ведомство пошло на встречу журналистам, которые жаловались на невыразительность некоторых цитат без использования мата, сообщает The Daily Storm .

Ранее News.ru писал, что Роскомнадзор через свой официальный Twitter «послал» Колезева, который иронично отреагировал на рекомендации ведомства по маскировке нецензурной брани в СМИ. Речь идёт о слайде с примерами цензурирования мата, представленном на презентации в Уральском федеральном округе.