РКН обнаружил экстремистские материалы на ресурсах Би-би-си

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Редакция Би-би-си

Роскомнадзор проверил организацию Би-би-си на соблюдение лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания. На предмет соответствия российскому законодательству были проконтролированы материалы канала BBC World News, а также ресурсы BBC в интернете.

Ведомство нашло материалы, «транслирующие идеологические установки международных террористических организаций».

Свежие новости о проверке BBC в России



Вчера в ООО «Бритиш телевижн» был направлен запрос о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований закона о СМИ об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций. pic.twitter.com/Z8Imvg5qL9 — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 10 января 2019 г.

На официальном сайте Русской службы ВВС опубликованы цитаты лидера террористической группировки «Исламское государство», запрещённой в РФ, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Проверки начались после того, как британский регулятор Ofcom обвинил канал RT в нарушении правил вещания.

Согласно требованиям Роскомнадзора, ООО «Бритиш телевижн» должна до 16 января представить все необходимые документы, подтверждающие соблюдение требований закона РФ о СМИ.

Ранее комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции призвал нижнюю палату парламента принять законопроект о блокировке сайтов, на которых оскорбляют власть. Обратиться в Роскомнадзор смогут генпрокурор и его заместители, писал News.ru.