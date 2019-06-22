https://static.news.ru/photo/b0966f88-94c3-11e9-b07c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Согласно указу президента России «О Дне памяти и скорби», 22 июня телевидение и радио должны отказаться от трансляции развлекательных мероприятий и передач в течение всего дня.

В Роскомнадзоре напомнили, что к таким программам относятся те, в которых сочетаются юмор, азарт, лёгкость, получение удовольствия, наслаждения и эмоционального комфорта.

Ими могут быть эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, шоу, игры и конкурсы, телевизионные юмористические сериалы, комедийные фильмы и другое, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Там также отметили , что без нарушения закона в прямом эфире можно показывать утренние и вечерние шоу, исключая откровенно развлекательный контент.

Неисполнение указа главы государства является нарушением обязательных требований в сфере средств массовой информации и телерадиовещания и подразумевает ответственность.

Ранее News.ru писал, что Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби. Церемония по традиции пройдёт в Александровском саду.

22 июня — официальный День памяти и скорби. В эту дату памятные мероприятия проходят во всех регионах России.