Согласно указу президента России «О Дне памяти и скорби», 22 июня телевидение и радио должны отказаться от трансляции развлекательных мероприятий и передач в течение всего дня.
В Роскомнадзоре напомнили, что к таким программам относятся те, в которых сочетаются юмор, азарт, лёгкость, получение удовольствия, наслаждения и эмоционального комфорта.
Ими могут быть эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, шоу, игры и конкурсы, телевизионные юмористические сериалы, комедийные фильмы и другое, — уточнили в пресс-службе ведомства.
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Неисполнение указа главы государства является нарушением обязательных требований в сфере средств массовой информации и телерадиовещания и подразумевает ответственность.
Ранее News.ru писал, что Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби. Церемония по традиции пройдёт в Александровском саду.
22 июня — официальный День памяти и скорби. В эту дату памятные мероприятия проходят во всех регионах России.