https://static.news.ru/photo/96f297a2-b45b-11e9-a577-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роскомнадзор предложит поправки в законодательство для «зеркального» ответа на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной этого стал штраф в размере 200 тысяч фунтов, который британский медиарегулятор Ofcom наложил на телеканал RT. Там усмотрели «нарушение принципа беспристрастности» со стороны телеканала при освещении событий в Сирии, сюжетах о деле Скрипалей и в ряде других случаев.

Цель поправок, которые будут представлены Роскомнадзором — «приведение в соответствии с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России», подчеркнули в РКН .

Ранее, как писал News.ru, в RT выписанный телеканалу штраф назвали возмутительным и необоснованным. Там обратили внимание на то, что он в несколько раз превышает санкции, наложенные на другие СМИ за более серьёзные нарушения.