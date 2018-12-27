Роскомнадзор заблокирует два сайта «Кэшбери»

https://news.ru/storage/news/ca1deb3385a938d0f5d32af7a564df02/18a4f26b-6120-418c-ba90-23fc604a1043_850.jpg P Deliss/GODONG/Global Look Press

Заместитель руководителя управления Роскомнадзора Андрей Романов сообщил, что служба направила провайдеру хостинга сайтов группы «Кэшбери» уведомление с требованием заблокировать два сайта группы.

«12 ноября Первомайским районным судом Ростова-на-Дону вынесено решение о признании информации, распространяемой на сайтах кэшбери.рф и cashbery.com, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — заявил Романов.

Решение суда вступило в силу 18 декабря. Страницы кэшбери.рф и cashbery.com внесены в Единый реестр доменных имен, которые содержат информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Роскомнадзор направил провайдеру уведомление с требованием удалить запрещённую информацию.

Ранее News.ru писал, что ЦБ оценил ущерб от действий «Кэшбери» в три млрд рублей. Об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. По его словам, проект «Кэшбери» оказался одной из самых разветвлённых и масштабных финансовых пирамид, выявленных ЦБ за последнее время.