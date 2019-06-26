Роскачество выпустило рекомендации по выбору и хранению зонтов
Анна Акимова
09:05, 27 июня 2019
https://static.news.ru/photo/980ecf18-98a2-11e9-9bfb-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Эксперты Роскачества опубликовали инструкцию по подбору и хранению зонтов. Специалисты рассказали, какими должны быть части аксессуара, помогающего спастись от дождя: ручка, каркас, стержень и купол.
Так, лучшие материалы для купола — это эпонж и сатин. Дополнительно зонт может быть защищён от промокания тефлоном. В ведомстве утверждают, что самые удобные автоматические зонты являются и самыми надёжными.
Чем меньше движущихся механизмов в зонте, тем он надёжнее. Самые надёжные — зонты-трости с большим количеством спиц купола и устройством «антиветер», которое выворачивает купол наизнанку, не позволяя ветру сломать спицы, — цитирует пресс-служба ведомства директора департамента исследований Людмилу Викулову.
При выборе зонта эксперты советуют проверять наличие или отсутствие люфта в ручке и креплениях механизмов, качество крепления спиц и ткани купола, отсутствие скрипов или заеданий. Работу «антиветра» можно проверить резким движением руки.
Сушить зонт рекомендуется, подвесив в сложенном виде, но не убирая в чехол. Ручку и купол необходимо время от времени промывать. Специалисты считают, что при правильном хранении зонт может прослужить до 10 лет.