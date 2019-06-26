https://static.news.ru/photo/980ecf18-98a2-11e9-9bfb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эксперты Роскачества опубликовали инструкцию по подбору и хранению зонтов. Специалисты рассказали, какими должны быть части аксессуара, помогающего спастись от дождя: ручка, каркас, стержень и купол.

Так, лучшие материалы для купола — это эпонж и сатин. Дополнительно зонт может быть защищён от промокания тефлоном. В ведомстве утверждают, что самые удобные автоматические зонты являются и самыми надёжными.

Чем меньше движущихся механизмов в зонте, тем он надёжнее. Самые надёжные — зонты-трости с большим количеством спиц купола и устройством «антиветер», которое выворачивает купол наизнанку, не позволяя ветру сломать спицы, — цитирует пресс-служба ведомства директора департамента исследований Людмилу Викулову.

При выборе зонта эксперты советуют проверять наличие или отсутствие люфта в ручке и креплениях механизмов, качество крепления спиц и ткани купола, отсутствие скрипов или заеданий. Работу «антиветра» можно проверить резким движением руки.

Сушить зонт рекомендуется, подвесив в сложенном виде, но не убирая в чехол. Ручку и купол необходимо время от времени промывать. Специалисты считают, что при правильном хранении зонт может прослужить до 10 лет.

Ранее News.ru писал, что Роскачество опубликовало рекомендации по защите автомобиля от угона. Специалисты рекомендуют использовать ряд дополнительных защитных мер.