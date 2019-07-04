https://static.news.ru/photo/469b4424-9eea-11e9-9e89-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Steimer, C./Global Look Press

Роскачество составило рекомендации по правильному выбору автокресла для перевозки детей в автомобилях. По словам специалистов, устройство нужно подбирать строго по росту и весу ребёнка.

В организации подчеркнули, что на российском рынке можно встретить различные варианты удерживающих автомобильных приспособлений для детей. Несмотря на то, что их использование не допускается ПДД, они пользуются популярностью среди родителей, отмечает РИА Новости .

Как отмечают в Роскачестве, эти устройства представляют серьёзную опасность, и в случае ДТП могут не справиться со своей задачей. Специалисты напоминают, что детей дошкольного возраста нужно перевозить только в специальных креслах. Тех, кто постарше, можно просто пристегнуть ремнями безопасности, при этом его верхняя лямка не должна доходить до шеи. При посадке ребёнка на переднее сидение, необходимо отключать подушку безопасности, передаёт « Парламентская газета ».

Ранее, как писал News.ru, Роскачество провело масштабное исследование мультизернового хлеба. Всего специалисты проверили 11 торговых марок по 211 показателям. Специалисты пришли к выводу, что весь хлеб безопасен. В представленных образцах не нашли ГМО, пестицидов и улучшителей вкуса.