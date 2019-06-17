https://static.news.ru/photo/88174cd8-90e2-11e9-8cb5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эксперты Роскачества дали советы, которые помогут выбрать самую лучшую клубнику. Учитывая сложность транспортировки, оптимальным вариантом являются ягоды, выращенные в южных регионах России и ближнего зарубежья.

Такая клубника не требует длительной перевозки. Её поставки начинаются во вторую неделю июня. Ягоды, которые появляются на прилавках раньше, выращены в тепличных или полутепличных условиях. Они не так вкусны, как выросшие в естественной среде.

При покупке клубники рекомендуется обратить внимание на форму и хвостик. У тепличных ягод плод более вытянут, а хвостик — длинный. Кроме того, они обычно крупнее, однако есть способы выращивания крупной клубники на грядке.

Естественно выращенная клубника ароматна. Ягода должна быть плотной, однако достаточной мягкой, чтобы раздавить её во рут языком, передают « Известия ».

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