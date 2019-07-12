Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбирать шашлык в магазине. Главный критерий — срок годности.
Также необходимо обращать внимание на марку шашлыка и на состав мяса. Важную роль играет категория продукта: «А» и «Б» говорят о низкой жировой прослойке, а категории «Г» и «Д» наоборот содержат много жира.
Также стоит обратить внимание на массу и размер — они должны быть однородными, а структура мяса — плотной, информирует
Как ранее писал News.ru, эксперты Росконтроля проверили охлаждённые полуфабрикаты из свинины и рассказали, какие из них не отличаются хорошим качеством.