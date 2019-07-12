https://static.news.ru/photo/319abf20-a479-11e9-8ad3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбирать шашлык в магазине. Главный критерий — срок годности.

Также необходимо обращать внимание на марку шашлыка и на состав мяса. Важную роль играет категория продукта: «А» и «Б» говорят о низкой жировой прослойке, а категории «Г» и «Д» наоборот содержат много жира.

Также стоит обратить внимание на массу и размер — они должны быть однородными, а структура мяса — плотной, информирует телеканал «360» .

Как ранее писал News.ru, эксперты Росконтроля проверили охлаждённые полуфабрикаты из свинины и рассказали, какие из них не отличаются хорошим качеством.