https://static.news.ru/photo/0cd2e79a-a6e9-11e9-8fad-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»/Paramount Pictures

Специалисты Роскачества и эксперты по кибербезопасности из Group-IB рассказали, как распознать телефонного мошенника, и что сделать, чтобы не стать жертвой обмана.

Способы, которые порой применяют телефонные мошенники, поражают изобретательностью и техническим исполнением. В большинстве случаев за данными действиями стоит целая группа подготовленных и технически подкованных, грамотных людей, именно поэтому так трудно бывает отличить сотрудника колл-центра банка от мошенника, — говорится в релизе Роскачества.

По словам специалистов, часто люди сами облегчают мошенникам их «труд» — из-за того, что социальные сети уже давно стали частью повседневной жизни, многие выкладывают на всеобщее обозрение личную информацию, включая номера телефонов, адреса проживания, информацию о своём имуществе, распорядок дня.

В Роскачестве рассказали, что если неизвестный просит сообщить CVV банковской карты, кодовое слово или код из смс, то он — мошенник. Нужно прервать разговор и сообщить в банк, с какого номера поступил звонок.

Если по телефону указывают реквизиты для перевода, по ним ни в коем случае не следует отправлять средства. Просьба предоставить любые личные сведения также должна насторожить.

Если вы сомневаетесь, что на линии банковский сотрудник, не озвучивайте ничего, что связано с вашими банковскими счетами, паролями, паспортными данными, кодовыми словами, а также другие сведения, разглашение которых может привести к финансовым потерям, — подчёркивают в Роскачестве.

В случае, когда сотрудник банка отказывается представиться, назвать должность и номер рабочего телефона, лучше прервать разговор и перезвонить в финансовую организацию самостоятельно.

Также должно насторожить, если собеседник «давит», торопит, «сгущает краски».

Ранее News.ru сообщал, что чиновников Приморья атаковал телефонный мошенник. Неизвестный звонил главам департаментов администрации региона и просил оказать материальную помощь.

Телефонное мошенничество является одним из самых массовых цифровых преступлений. В 2018 году количество зарегистрированных фактов мошенничества, совершённых с использованием средств мобильной связи, выявленных правоохранительными органами, составило 42712.